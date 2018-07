Motorista enfrentou lentidão na chegada ao litoral norte

Na Rodovia dos Tamoios, que liga o Vale do Paraíba ao litoral norte, havia pontos de lentidão no trecho de Paraibuna e na serra, já em Caraguatatuba. Na parte da manhã, um caminhão quebrado prejudicou o tráfego e provocou filas de três quilômetros na altura do km 72, no sentido litoral, já em Caraguatatuba. O trânsito se normalizou por volta do meio-dia.

As quatro prefeituras do litoral norte aguardam cerca de um milhão de turistas durante o período carnavalesco, já que cerca de 10 municípios do Vale do Paraíba não terão carnaval neste ano. Além da folia, quem preferir aproveitar as praias deve ficar atento às condições do mar. Ao menos 20 praias estão impróprias para o banho, segundo levantamento da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb). Em Ilhabela, estão impróprias Itaguaçu, Ilha das Cabras, Feiticeira, Curral, Portinho, Itaquanduba e Viana. Em São Sebastião, são Prainha, Pontal da Cruz, Cigarras, Arrastão, Deserta e Preta do Norte. Em Ubatuba, Itaguá (altura do nº 240 e do nº 1724), Lázaro, Perequê-Mirim e Itamambuca. Em Caraguatatuba, Prainha, Centro e Indaiá.