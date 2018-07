Motorista envolvido em acidente na BA diz que desmaiou

Ele contou ter sofrido um mal súbito e desmaiado ao volante antes da batida, ocorrida por volta das 15h30, na faixa exclusiva para ônibus da Avenida ACM, uma das mais movimentadas da cidade. Após o depoimento, o motorista foi liberado.

De acordo com o delegado Nilton Tormes, os depoimentos colhidos até agora não confirmam a primeira hipótese levantada pelos investigadores, de que o motorista poderia ter perdido o controle do ônibus por estar em alta velocidade e invadido a faixa contrária. Tormes, porém, diz aguardar o resultado da perícia realizada no local para determinar a causa da colisão. As quatro vítimas da colisão, três homens e uma mulher, morreram no local. Dos 11 passageiros feridos, seis receberam alta médica nesta segunda e dois estão internados em estado grave.