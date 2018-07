Motorista envolvido na morte de grávida é solto em SP

Ele foi preso após o acidente e indiciado por homicídio doloso. Ele já havia sido detido por dirigir embriagado em 2010. Landerson Correa Rodrigues, de 37 anos, marido da comerciante Lilian Maria dos Santos, morta no acidente, foi indiciado ontem por homicídio culposo. Ele dirigia o Fiat Idea no momento do acidente e, segundo testemunhas, teria avançado no sinal vermelho.

No carro conduzido por Rodrigues estavam Lilian, grávida de 7 meses, a filha do motorista, de 8 anos, e uma sobrinha. Lilian morreu na hora. Médicos do Hospital São Paulo ainda conseguiram realizar o parto, mas o bebê morreu horas depois.