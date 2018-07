Motorista escapa após carro ficar pendurado sobre escada nos EUA

Um homem de 70 anos escapou ileso de um acidente que deixou seu carro pendurado sobre uma escada a uma altura de mais de três metros nos Estados Unidos.

O motorista perdeu o controle do carro após confundir o acelerador com o freio no topo de um estacionamento em San Diego, na Califórnia.

O veículo se chocou em alta velocidade com uma barreira de proteção e ficou pendurado entre dois edifícios.

Uma equipe de resgate dos bombeiros chegou rapidamente ao local e conseguiu impedir que o idoso tentasse sair sozinho do carro, o que poderia provocar a queda do veículo.

Os bombeiros inicialmente garantiram a estabilidade do carro para depois retirar o motorista, ileso. Todo o processo levou 20 minutos.

Por precaução, ele foi colocado imobilizado sobre uma maca e levado a um hospital próximo, mas recebeu alta em seguida.