Motorista falava ao celular, diz polícia do Rio O motorista Luiz Fernando da Costa, de 31 anos, condutor do caminhão que derrubou uma passarela da Linha Amarela e matou cinco pessoas na terça-feira, 28, na zona norte do Rio, falava ao celular no momento do acidente. Costa admitiu isso ao delegado Fábio Asty, da 44ª DP (Inhaúma), que nesta quarta tomou novo depoimento do motorista.