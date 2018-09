Motorista fica preso nas ferragens após acidente em SP Dois caminhões colidiram, por volta das 12h30, na pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Rodovia Ayrton Senna, próximo à Ponte Ulysses Guimarães, em São Paulo. O motorista de um dos veículos ficou preso entre as ferragens, e uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) tentava fazer o resgate. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), duas faixas estão interditadas devido ao acidente.