Motorista gasta 4 horas para ir ao Guarujá pela Cônego A advogada Carla Hallgren da Silva demorou mais de quatro horas para chegar de São Paulo ao Guarujá, na manhã desta sexta-feira (22), passando pela Rodovia Cônego Domenico Rangoni, na baixada santista. Com audiência marcada para as 11 horas da manhã no Guarujá, ela diz ter saído com antecedência da capital, pouco depois das 6 horas, já prevendo problemas na estrada. Ela conta ter visto no site da Ecovias, concessionária que administra a rodovia, a informação de que a demora era de cerca de 60 minutos para o trajeto, razão pela qual optou pela rodovia, e não pela balsa.