Motorista invade comemoração e mata mulher em SP

O atropelamento aconteceu quando um grupo de pessoas seguia de casa em casa desejando Feliz Natal às pessoas, cumprindo uma tradição no Parque Manchester, na zona oeste da cidade. Como a rua tem pouco trânsito, os moradores vão para as calçadas a fim de se confraternizar. A dona de casa Lindalva Fernandes Silva Rocha, de 61 anos, estava rente à calçada quando o carro adentrou a rua em alta velocidade, segundo as testemunhas.

Ela foi atingida e arrastada pelo veículo que não parou. Os moradores recolheram os cacos da garrafa jogada do carro e entregaram à polícia. O material será examinado para coleta de impressões digitais. A Polícia Civil pediu as imagens de uma câmera de vigilância instalada na tentativa de identificar o atropelador. Ele deverá responder por homicídio culposo (não intencional) e omissão de socorro.