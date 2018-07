Motorista já encontra lentidão na saída de São Paulo Motoristas já encontravam estradas cheias com muitos pontos de lentidão no início da tarde desta sexta-feira, 20, na saída para o feriado prolongado do Natal. Quem seguia para o litoral na Baixada Santista encontrava 13 quilômetros de congestionamento, sendo quatro na Via Anchieta, do km 39 ao km 43, e nove na rodovia Cônego Domênico Rangoni, do km 261 ao km 270, sentido Cubatão. O motorista que seguia para o interior começava a ter dificuldade na rodovia Castelo Branco: às 13h40, o tráfego estava parado na saída de São Paulo, do km 21 a 24 na pista expressa.