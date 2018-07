Motorista levando droga foge na contramão em rodovia Perseguido pela Polícia Rodoviária, um motorista rodou cinco quilômetros na contramão, na rodovia Castelo Branco, uma das mais movimentadas do Estado, levando quase uma tonelada de maconha no carro. Ele abandonou o veículo com a droga no acostamento e conseguiu fugir. O automóvel, com placas de Chapecó (SC), foi abordado no km 248 da rodovia, numa fiscalização de rotina na base de policiamento rodoviário de Avaré.