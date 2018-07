Motorista linchado na zona leste será sepultado hoje O corpo do motorista de ônibus Edmilson dos Reis Alves, de 59 anos, foi sepultado às 9 horas de hoje 29, no Cemitério São Pedro, na Vila Alpina, zona leste de São Paulo, onde também foi realizado o velório. O motorista da Via Sul Transportes Urbanos foi espancado até a morte, na madrugada desta segunda-feira, 28, por frequentadores de um baile funk, após sofrer um mal súbito, em Sapopemba, zona leste de São Paulo.