Motorista mantido como refém é libertado em SP

O motorista transportava um caminhão com produtos das Casas Bahia. Os policiais da base de Atibaia, na altura do km 47, receberam uma denúncia sobre o caso e passaram a analisar o movimento da rodovia. Os PRFs decidiram abordar um veículo com as características indicadas.

Ao perceber a aproximação da polícia, um dos bandidos acessou a estrada do Mato Dentro e, em seguida, abandonou o caminhão na altura do km 59, em Mairiporã.

Os assaltantes fugiram para o matagal, mas o motorista do caminhão, que era mantido refém, foi deixado no veículo. No automóvel foram encontrados cartuchos de .380 mm, coletes e roupas com identificação da Polícia Civil, entre outros itens.

Ninguém foi preso até o momento. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia de Mairiporã.