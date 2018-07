Motorista mata aves para evitar flagrante no Paraná A Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Ambiental do Paraná prenderam na noite de ontem Valdevino Honório de Jesus, logo após sofrer um acidente na BR-116, em Campina Grande do Sul, na região metropolitana de Curitiba. Ele transportava cerca de 40 pássaros silvestres em um Celta com placas de Minas Gerais, que bateu em um barranco na rodovia. Gaiolas caíram no Rio Bonito e, segundo testemunhas, com medo de ser flagrado, o motorista passou a estrangular as aves.