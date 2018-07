Motorista morre ao dirigir na contramão em rodovia de SP Um motorista morreu na madrugada de hoje após trafegar com seu carro na contramão da Rodovia Raposo Tavares, na região de Cotia (SP), e bater de frente com outros dois veículos. Sérgio Henrique Ferreira, de 40 anos, trafegou, no início da madrugada deste sábado, por pelo menos 4,5 quilômetros na contramão da pista sentido capital-interior da rodovia. O primeiro motorista a ligar para a Polícia Rodoviária o fez da altura do quilômetro 32,5, e informou que o motorista, em alta velocidade, trafegava em direção à capital, mas na contramão. Sérgio estava sozinho no carro. Acredita-se que ele tenha usado a contramão desde o quilômetro 34, onde existe um viaduto que dá acesso ao centro comercial de Cotia. Sérgio morreu ao bater seu carro contra dois veículos. Os motoristas dos dois automóveis foram encaminhados pelos bombeiros ao pronto-socorro do Hospital Regional de Cotia, mas ainda não foi informado o estado de saúde das vítimas.