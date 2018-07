Motorista morre ao tombar caminhão em MG Um caminhão transportando uma carga de sacos de cimento saiu da pista e tombou, matando na hora o motorista Paulo Gracindo de Oliveira Gomes, de 54 anos, na manhã de hoje, no km 599 da BR-040, na região do município mineiro de Itabirito, a 55 quilômetros de Belo Horizonte. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a causa do acidente ainda está sendo apurada. Parte da carga tomou a pista e o trânsito chegou a ficar intenso nas proximidades do acidente, mas sem congestionamentos. O corpo do motorista foi levado para a cidade de Conselheiro Lafaiete.