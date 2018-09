Motorista morre após capotamento na Marginal do Tietê O motorista de uma Kombi morreu após capotar o veículo na pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, entre a Ponte da Casa Verde e a Ponte do Limão, zona norte de São Paulo. O acidente ocorreu por volta da 1 hora de hoje.