Motorista morre após carreta cair no rio Guaraú, em SP Um motorista morreu nesta madrugada após a carreta que dirigia cair no rio Guaraú, na Rodovia Régis Bittencourt, em Cajati (SP). Por volta das 5h35 desta quinta-feira, o veículo, com placa de Campinas, bateu contra uma mureta de proteção antes da ponte que passa sobre o rio. O motorista do veículo, que trafegava no sentido Paraná, morreu preso nas ferragens.