Motorista morre em acidente na Anhanguera, em SP Um motorista morreu em um acidente ocorrido na Rodovia Anhanguera, na madrugada de hoje, na região de Jundiaí, na região metropolitana de São Paulo. Segundo a concessionária Autoban, a colisão entre dois caminhões aconteceu por volta das 4h15, no sentido interior da rodovia. Um dos motoristas do caminhão morreu no local. A pista não foi interditada.