Motorista morre em explosão de carreta em MG O motorista de uma carreta morreu hoje após o veículo tombar e explodir na Rodovia BR-267, na região de Juiz de Fora, em Minas Gerais. A carreta, que transportava álcool combustível, tombou na altura do quilômetro 139 ao fazer uma curva. O veículo acabou batendo em uma mureta de proteção da rodovia e matou o motorista Sidnei Bernardes do Nascimento, de 30 anos. O álcool que vazou para a pista causou a explosão. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a cabine se soltou do tanque e foi arremessada a cerca de 50 metros. O tanque ficou parcialmente submerso no Rio do Peixe, a cerca de 150 metros da ponte. Técnicos já vistoriaram o rio e constataram que não houve contaminação da água, informou a PRF.