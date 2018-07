Motorista na contramão morre em colisão na Anhangüera

O motorista Emerson Souza Medeiros, de 32 anos, morreu ao dirigir pela contramão e colidir de frente com um caminhão no km 103 da Rodovia Anhangüera, em Campinas, no final da madrugada desta sexta-feira, 6. O acidente aconteceu perto do entroncamento das rodovias D.Pedro I e Bandeirantes. Medeiros era motorista de profissão e trafegava sentido interior com um carro Peuget 206. O condutor do caminhão, José Milton Ferreira da Silva, de 41 anos, nada sofreu e foi liberado pela polícia. Conforme a Polícia Rodoviária o acidente aconteceu às 4h20, quando não havia movimento e a visibilidade era boa. Nenhuma testemunha presenciou o acidente. O carro ficou aprendido no pátio a disposição da polícia e deverá passar por perícia técnica. A parte da frente ficou danificada. O corpo do rapaz foi levado para o Instituto Medico Legal (IML). "Em 22 anos de profissão é a primeira vez que registro um acidente na contração dentro de uma rodovia como a Anhangüera", comentou o delegado José Roberto Mecherino Andrade, responsável pelo 8º Distrito Policial. Ele determinou a abertura de inquérito policial para apurar o caso como homicídio culposo. "Não sabemos como aconteceu essa batida frontal. Vamos investigar se houve imprudência, negligência ou imperícia", informou. A família da vítima não havia sido localizada até esta tarde. Não foi verificado congestionamento na via depois do acidente devido ao baixo movimento naquele horário, de acordo com a assessoria de imprensa da concessionária AutoBan.