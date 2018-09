Motorista na contramão provoca acidente na Anhangüera

A pista sentido capital-interior da Rodovia Anhangüera ainda estava parcialmente interditada na manhã desta quarta, 26, por conta de um acidente na madrugada. Segundo a concessionária Autoban, o motorista de um veículo de passeio, por motivo ainda a ser apurado, trafegava na contramão quando atingiu de frente uma carreta que seguia rumo ao interior do Estado. A vítima foi levada em estado grave ao Hospital Regional de Osasco. O desvio do tráfego era feito pela Rua Inácio Luís da Costa, via paralela à rodovia que começa junto à Marginal do Tietê, na altura do quilômetro 12 da Anhangüera, e que se estende até o quilômetro 13,8, no bairro de Vila Jaguara.