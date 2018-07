O motorista do carro, Daniel de Oliveira, de 25 anos, ficou preso nas ferragens e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros. Ele foi levado ao Hospital Santa Marcelina. Conforme a SSP, o homem permanecia nesta segunda-feira em observação no hospital. As duas mulheres, uma de 37 anos e outra de 27, e as crianças de 6 meses, 10 anos e 12 anos, passam bem, sem ferimentos.