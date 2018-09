Motorista que atropelou 12 ciclistas depõe no RS

O delegado responsável pelo caso, Gilberto Almeida Montenegro, sugeriu ontem que houve excesso tanto do motorista como dos ciclistas. "Houve uma ação e uma reação. O grupo deveria ter comunicado a EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) e a Brigada Militar (BM, a Polícia Militar gaúcha) sobre o passeio. Um para coordenar o trânsito e permitir o amplo direito de ir e vir, o outro para segurança", disse.

Atropelamento

No início da noite da sexta-feira, cerca de doze ciclistas foram atropelados quando faziam um passeio na região central de Porto Alegre. Três ciclistas foram encaminhados ao Hospital de Pronto Socorro, mas já foram liberados. Segundo testemunhas, após uma discussão, o motorista teria acelerado contra algumas bicicletas. Depois do acidente, ele fugiu do local. O carro foi encontrado na madrugada de sábado, abandonado em um bairro da zona leste da capital gaúcha.