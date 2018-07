Motorista que atropelou 5 em SP teria perdido o controle O motorista detido após seu carro invadir uma área bloqueada para uma corrida na região do Parque do Ibirapuera, na zona sul de São Paulo, afirmou que perdeu o controle do veículo, de acordo com informações da Polícia Militar. Além disso, ele fez o teste do bafômetro e não foi constatada embriaguez.