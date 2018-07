Motorista que atropelou garis será transferido para CDP

Mirabelli foi preso após atropelar três garis. Dois deles morreram: Alex Damasceno de Souza, de 26 anos, e Roberto Pires de Jesus, de 36. O terceiro, Aldenir Abrantes Dantas, de 21 anos, sofreu fratura na bacia e não corre risco de morrer. Eles trabalhavam no local, perto da Ponte Ary Torres, em Cidade Jardim, quando o carro invadiu o canteiro da pista.

Segundo a polícia, Mirabelli estava embriagado e dirigia em alta velocidade quando perdeu o controle do veículo. Ele seguia para a casa dos pais, no Campo Belo, zona sul, após sair de uma casa noturna em Guarulhos, na Grande São Paulo. O bancário tentou fugir do local do acidente.