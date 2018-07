Motorista que atropelou sete romeiros morre no Recife

O motorista do veículo Fiat Uno que atropelou e matou sete romeiros, Hugo Firmino da Silva, de 33 anos, morreu na madrugada desta terça-feira, 9, no Hospital da Restauração, no Recife, onde havia sido internado em estado muito grave. Ele causou o acidente na madrugada da segunda-feira, 8, Um grupo de cerca de 30 devotos de Nossa Senhora da Conceição, seguiam a pé, de Igarassu, na região metropolitana, em direção ao Morro da Conceição, na zona norte do Recife. O acidente aconteceu por volta da 1 hora da segunda-feira, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF). O motorista estaria embriagado e dirigindo em alta velocidade quanto atropelou os romeiros. O grupo passava por um viaduto no município de Paulista. Sete pessoas morreram e um dos feridos continua internado no Hospital da Restauração.