Motorista que bateu em trem é denunciado em SP

Segundo o promotor Sérgio Claro Buonamici, o motorista foi imprudente na direção do veículo, não respeitando os sinais sonoros e luminosos de aviso da passagem do trem, que foram acionados quando ele se aproximava do cruzamento. Mesmo com as sinalizações ele tentou ultrapassar a via férrea. O ônibus dirigido por Carvalho foi arrastado por cerca de 80 metros até bater em outra locomotiva que estava parada na linha férrea do lado oposto.

A pena para homicídio culposo é de dois a quatro anos de prisão, e para lesão corporal culposa é de seis meses a dois anos de detenção. A pena ainda pode ser aumentada entre um terço e metade pelo fato de ele estar a serviço.