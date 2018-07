Motorista que matou 2 paga fiança de R$ 50 mil em SP O gerente de banco Fernando Mirabelli, que atropelou três pessoas na Marginal Pinheiros no último sábado, 22, pagou hoje a fiança de R$ 50 mil estabelecida pela Justiça. Com isso, ele deve ser solto do Centro de Detenção Provisória (CDP) para o qual foi transferido na tarde de hoje. Por volta das 18h30, a Secretaria de Administração Penitenciária (SAP) ainda não tinha informações sobre o horário em que seria liberado.