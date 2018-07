Motorista que matou dois chega à prisão em SP O gerente de banco Fernando Mirabelli, de 32 anos, motorista de uma Toyota Hilux que atropelou três funcionários da Prefeitura na Marginal do Pinheiros, zona sul de São Paulo, no sábado, 22, chegou na tarde de hoje ao Centro de Detenção Provisória II (CDP) do Belém, na zona leste da cidade. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária, ele chegou ao local por volta das 15 horas. Até então, ele estava no 91º DP, para onde foi levado após ser preso em flagrante.