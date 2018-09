Motorista que matou estudante se entrega em São Paulo O autor do disparo que matou o estudante Alexandre Andrade Reyes, na sexta-feira, apresentou-se hoje à polícia. Reyes foi baleado na nuca após uma briga de trânsito no Jabaquara, zona sul de São Paulo. Segundo a Secretaria Estadual de Segurança Pública (SSP), o agressor chegou à 2ª Delegacia Seccional de São Bernardo do Campo, no Grande ABC (SP), acompanhado do advogado. Ele alegou que agiu em legítima defesa, pois teria sido agredido por sete rapazes. A Montana vermelha guiada por ele no dia do crime foi apreendida em São Bernardo. De acordo com a SSP, a placa e sinais de danos no veículo conferem com os relatos das testemunhas. A secretaria não revelou a identidade do homem.