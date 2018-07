Motorista que matou garis em SP pode ser solto hoje O gerente de banco Fernando Mirabelli, de 32 anos, pode ser solto hoje. Ele detido em flagrante no sábado por homicídio doloso, depois de atropelar três garis e matar dois no acesso à Ponte Ari Torres da Marginal do Pinheiros, na zona sul de São Paulo. Ele estava embriagado e em alta velocidade no momento do acidente.