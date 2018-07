Motorista que matou manifestante se apresentará

O atropelamento causou a morte do jovem Marcos Delefrate, de 18 anos, que morava em Ribeirão, local onde estudava e trabalhava com máquinas agrícolas. Azevedo, que atropelou o grupo, seria dono de uma revendedora de veículos também na cidade. Sua apresentação em local e horário não informados seria como forma de garantir sua segurança.

Tudo teria ocorrido após o motorista ficar irritado com o fechamento da via e avançar sobre os manifestantes. Alguns filmaram toda a ação com celulares e o condutor fugiu para em seguida abandonar o carro perto de um condomínio de luxo. Das pessoas atropeladas, três sofreram ferimentos mais graves e duas seguem internadas.

As vítimas estavam na esquina da Avenida Professor João Fiúsa com a Avenida Adolfo Molina, na zona sul de Ribeirão Preto. O estudante Marcos Delefrate morreu no local com fraturas e traumatismo craniano. Ele será sepultado às 16h desta sexta-feira (21) no Cemitério Bom Pastor.

Novo protesto

Cerca de 25 mil pessoas, segundo informações da Polícia Militar, participaram do protesto em Ribeirão. E, após o atropelamento, uma nova manifestação já foi agendada. O movimento agora vai se posicionar também contra a violência, a partir das 18h30 desta sexta (21), saindo da Esplanada do Theatro Pedro II até a Avenida João Fiúsa, local em que aconteceu o acidente.