Motorista que volta do litoral sul enfrenta lentidão Vários trechos de congestionamento eram registrados às 16h45 deste domingo nas estradas que trazem o motorista do litoral sul e Baixada Santista para a capital paulista. Há lentidão entre os quilômetros 19 e 18 da Rodovia dos Imigrantes, em razão do capotamento de um veículo que causa bloqueio de uma faixa; e congestionamento de 3,5 quilômetros pela Piaçaguera-Guarujá entre a saída do Guarujá e a praça de pedágio.