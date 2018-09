Motorista responderá por homicídio doloso O motorista que atropelou mãe e filha na noite do último sábado em frente a um shopping na zona oeste da capital paulista responderá por homicídio doloso, segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP). O auxiliar de bibliotecário Marcos Alexandre Martins, de 33 anos, está preso e responderá por homicídio doloso, quando há intenção de matar, após o veículo em que dirigia invadir uma calçada na Marginal do Pinheiros e atropelar e matar mãe e filha. O ponteiro do veículo parou marcando 100 km/h. Na pista local da marginal, o limite é de 70 km/h.