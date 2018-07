Motorista sem habilitação atropela homem e bebê

Com afundamento de crânio, a criança foi encaminhada por testemunhas para o Hospital Regional de Osasco, onde continua internada em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Policiais militares da 2ª Companhia do 33º Batalhão detiveram Jailton.

O comerciante teve fraturas na bacia e na clavícula e foi levado por uma ambulância do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU) para o Hospital Geral de Carapicuíba (antigo Sanatorinhos), onde continua internado. No momento em que Jailton invadiu o parque, o comerciante estava em uma área concretada e o filho dele, no andador.