Motorista sem habilitação atropela mãe e filha em SP

Segundo a mãe da criança, que atravessava a rua pela faixa de pedestre com a filha no colo, um carro passou o sinal vermelho e as atropelou. A menina ficou presa no capô do carro e foi encontrada 500 metros à frente. As duas foram levadas para o Hospital de Ermelino Matarazzo. A mãe teve ferimentos no braço, na perna esquerda e nas costas.

Além da motorista, uma gerente de 36 anos, estavam os dois filhos dela e o sobrinho. Ela disse que o semáforo estava aberto no momento em que ela passava pela faixa e chegou a olhar, mas não viu ninguém. Segundo ela, sua visão estava prejudicada, pois os vidros estavam embaçados. Ela contou ter percebido que alguém bateu no veículo, mas continuou, pois teve medo que fosse um assalto.