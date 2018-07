Motorista sem habilitação atropela quatro e mata um no Rio

SÃO PAULO - Uma pessoa morreu e outras quatro ficaram feridas ao serem atropeladas na calçada por um carro desgovernado em Nilópolis, na Baixada Fluminense, no início da madrugada deste sábado, 4.

O motorista, Leonardo Ávila Lima, de 35 anos, confessou que não tinha habilitação para dirigir. As vítimas foram socorridas ao Hospital da Posse, em Nova Iguaçu, e não há informações sobre seu estado de saúde.

De acordo com a Polícia Civil do Rio de Janeiro, o condutor do veículo confessou que usava o carro de sua mulher e que chegou a parar para dar carona a duas mulheres. Leonardo Ávila Lima perdeu o controle do automóvel ao desviar de uma senhora que atravessava a rua, quando atingiu o passeio, ainda segundo a polícia. Ele foi autuado por homicídio e lesão corporal culposos por acidente de trânsito e vai responder aos crimes em liberdade.

O acusado revelou ainda que toma remédios controlados. Não há informações sobre se o motorista dirigia embriagado.