Motorista sem habilitação mata duas crianças

O causador do acidente não parou para socorrer as vítimas. Testemunhas disseram que ele estava em alta velocidade. O teste do bafômetro confirmou que ele tinha bebido, mas o índice de álcool estava dentro da margem de tolerância.

De acordo com a Polícia Civil, os três meninos caminhavam pela margem da estrada municipal do Bom Retiro por vota das 19h30 quando o carro perdeu o controle numa curva e os atingiu. Quatro pessoas seguiam no veículo, mas o motorista não parou para prestar socorro. Moradores chamaram o resgate.

Policiais militares fizeram buscas na região e encontraram dois ocupantes do carro escondidos numa chácara. Eles levaram os policiais até a chácara do suposto causador do acidente, um homem de 31 anos. Na Delegacia da Polícia Civil, foi constatado que ele não tinha habilitação. O motorista, que não teve o nome divulgado, foi liberado após pagar fiança. Ele responderá a processo por duplo homicídio culposo (não intencional), além de lesões corporais e direção perigosa.