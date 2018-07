Motorista sobe rampa de pedestres e atinge dois em SP Duas pessoas ficaram feridas na madrugada deste sábado, após serem atingidas por um veículo desgovernado, que invadiu a passarela do metrô no Terminal Dom Pedro II, na região central de São Paulo. Os dois homens atingidos, um de 34 e outro de 24 anos, tiveram ferimentos leves. Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP), no boletim de ocorrência foi registrado que o condutor do veículo Palio estava aparentemente embriagado e foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para realizar o exame clínico. O motorista já foi liberado.