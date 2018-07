Motorista terá informação online sobre multa de trânsito

A partir de um questionamento do Ministério Público Estadual, a Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município de São Paulo (Prodam) desenvolveu um site em que, com o número do Registro Nacional de Veículo Automotor (Renavam), o motorista saberá como cada um dos três membros da junta votou. A página está pronta há duas semanas, mas a Prefeitura não informou quando ela estará disponível para a população.

Desde 2007, um inquérito civil aberto pela Promotoria de Patrimônio Público e Social investiga como o processo de julgamento de recursos de multas é feito e como os resultados são informados aos motoristas. A apuração começou depois que um motorista teve o pedido recusado por uma Jari e não conseguiu saber quais motivos levaram a Prefeitura a não aceitar os argumentos apresentados por ele no recurso. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.