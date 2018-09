Motorista trafega contramão em rodovia e acaba morto O motorista Lauro César Ferraz Barbosa, de 32 anos, morreu na manhã de hoje, depois de dirigir por cerca de quatro quilômetros na contramão, na Rodovia Anhanguera, na região de Cravinhos, interior de São Paulo. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, ele dirigia um Celta e bateu em uma defensa de concreto no canteiro central da rodovia, no km 285, após dirigir na contramão por quatro quilômetros. Havia também passado direto pelo pedágio de São Simão, quebrando inclusive a cancela do local. A polícia ainda não sabe o motivo pelo qual o motorista estivesse na contramão.