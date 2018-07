Motorista vai encontrar estrada cheia nesta sexta-feira

Nesta quinta-feira, os usuários encontraram estradas lotadas e com acidentes. Na Fernão Dias, o trânsito travou na região de Bragança Paulista, no final da tarde, devido a acidente que envolveu um ônibus e duas carretas no km 10. Uma das duas faixas foi interditada, causando um congestionamento de seis quilômetros. Em Sorocaba, no início da tarde, um caminhão com carga de materiais recicláveis tombou na rodovia José Ermírio de Moraes (Castelinho) e os reflexos atingiram a Castelo Branco. O congestionamento chegou a oito quilômetros.

No final da tarde, a Castelo tinha congestionamento de onze quilômetros na pista expressa, do Cebolão, na capital, até Barueri, e de dez quilômetros na via marginal. Os carros chegavam a parar. Havia congestionamentos também no km 54, altura de São Roque, e entre o km 75 e 78, em Itu. A Dutra registrava dez quilômetros de congestionamento na saída de São Paulo em razão do excesso de veículos, e outros quatro quilômetros de trânsito lento em Taubaté - os veículos formavam fila para pegar o acesso a Campos do Jordão. A Régis Bittencourt estava praticamente parada do km 333 ao km 345, entre Juquitiba e Miracatu, por conta do trecho de pista simples na Serra do Cafezal.