Motorista vai para CDP após acidente que matou grávida O condutor do veículo envolvido no acidente que matou uma grávida e seu bebê ontem, em São Paulo, será transferido da delegacia em que está preso para um Centro de Detenção Provisória (CDP), informou hoje a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. Carlos Alberto de Souza Dias, de 29 anos, dirigia o carro que se chocou contra o automóvel em que estavam as vítimas, no cruzamento de uma avenida no Jardim da Saúde, na zona sul capital paulista. Dias é acusado de homicídio doloso, já que apresentava sinais de embriaguez e em seu carro foram encontradas bebidas alcoólicas.