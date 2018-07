Motoristas da Cometa em Jundiaí fazem greve nesta manhã Motoristas da Viação Cometa paralisaram as atividades na manhã desta sexta-feira, 6, em Jundiaí, interior de São Paulo. Segundo passageiros, os ônibus que sairiam da cidade com destino aos terminais rodoviários do Tietê e da Barra Funda, em São Paulo, no início do dia, atrasaram. Usuários relataram, via Twitter, que os coletivos não deixaram a garagem da empresa.