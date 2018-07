Motoristas de lotação entram em choque com PM no Rio Motoristas de lotação enfrentaram policiais militares em frente ao Palácio Guanabara, sede do governo fluminense, hoje pela manhã. Eles protestavam contra licitação para o transporte alternativo na Região dos Lagos e Costa Verde. Policiais lançaram spray de pimenta e bombas de gás lacrimogêneo quando os manifestantes tentavam fechar o trânsito. Os manifestantes revidaram com paus, pedras e até batatas com prego. Sessenta e seis motoristas venceram a licitação que regulamenta o transporte naquela região.