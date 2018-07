Motoristas de lotação realizam novo protesto no Rio Motoristas fizeram nova manifestação hoje para protestar contra a decisão do governo de licitar as linhas de vans que circulam pelo Grande Rio de Janeiro. As polícias Militar (PM) e Rodoviária Federal (PRF) montaram barricadas nas principais vias de acesso à cidade e diversas vans ficaram retidas. Na semana passada, os topiqueiros, como são chamados esses motoristas, entraram em confronto com a PM em frente ao Palácio Guanabara - dois foram presos e dois ficaram feridos.