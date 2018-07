Motoristas de ônibus de Guarulhos voltam ao trabalho

Motoristas de ônibus da Empresa Municipal Guarulhos retornaram ao trabalho normalmente nesta quinta, 18, depois de terem paralisado as atividades na quarta - afetando 20 mil usuários de 28 linhas municipais e intermunicipais. A trégua na greve dura pelo menos até a tarde de quinta, quando está agendada uma negociação entre a comissão dos trabalhadores e os representantes da Municipal, além de empresários do transporte coletivo da cidade. Os motoristas deflagraram a greve afirmando não terem sido recebidos pela diretora da empresa, a segunda maior da cidade, para negociar o reajuste salarial, pagamentos de horas extras e fim da jornada dupla (dirigir e receber as tarifas dos passageiros).