Motoristas de ônibus de SP farão assembleia amanhã

A suspensão das negociações entre os donos das empresas e os trabalhadores culminaram em uma paralisação desde as 12h de hoje. As atividades foram suspensas em cerca de 32 garagens de ônibus em São Paulo, ou seja, os ônibus recolhidos com falhas mecânicas ou após o último horário de pico não voltaram a circular durante o resto do dia.

Segundo o Sindicato dos Motoristas, aproximadamente dois mil ônibus, ou 1/4 da frota, não voltaram a circular no horário de pico da tarde. Eles calculam que cerca de 1,5 milhão de passageiros tenham sido afetados. Já a SPTrans afirmou que 1.200 carros não operaram e que nenhum usuário foi afetado, uma vez que todas as linhas estavam funcionando, apenas com intervalos maiores entre um veículo e outro.

A categoria reivindica desde março a correção salarial da inflação entre maio de 2010 e abril deste ano, conforme índice do Dieese, o que equivale a um aumento de aproximadamente 7,3%. Além disso, exige um aumento real de 5%, mais participação de resultados do período. Outra reivindicação é o aumento do valor do vale refeição.

Também é pleiteada a equiparação de salários de mecânicos, eletricistas e pintores, com o maior salário, dos funileiros. Além disso, o sindicato defende a criação de nomenclatura especifica para determinadas funções como borracheiro e fibreiro. Esses trabalhadores não têm piso salarial estabelecido.