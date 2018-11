Motoristas de ônibus do ABC decidem entrar em greve Os motoristas de ônibus da região do ABC paulista decidiram entrar em greve. A partir da zero hora de amanhã, os serviços de ônibus estarão comprometidos em Santo André, São Caetano, São Bernardo, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Nova assembleia em frente ao sindicato está marcada para as 17h de amanhã para decidir a continuidade da paralisação.