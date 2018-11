Os grevistas pedem reajuste no salário-base e aumento do vale-alimentação. Uma audiência no Tribunal Regional do Trabalho (TRT) está programada para ser realizada na quarta-feira, a partir das 14 horas, a fim de se tentar chegar a um acordo. Representantes do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários do Estado do Rio Grande do Norte (Sintro-RN) estarão presentes no encontro.